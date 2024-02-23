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محليات

بالجرم المشهود .. توقيف مروّج مخدرات وضبط كميّة من المواد الممنوعة معه

2024-02-23 | 03:35
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بالجرم المشهود .. توقيف مروّج مخدرات وضبط كميّة من المواد الممنوعة معه
بالجرم المشهود .. توقيف مروّج مخدرات وضبط كميّة من المواد الممنوعة معه

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان لها انه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة آفة ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في محلّة الليلكي ومحيطها في الضّاحية الجنوبيّة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لكشف هويّة المشتبه به وتوقيفه."

وتابعت المديرية في بيانها انه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وهو المدعو ب. س. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري) ، بتاريخ 8-2-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في محلّة المريجة، على متن دراجة آليّة نوع "سويت" لون أسود، تم ضبطها.

وبتفتيشه والدّراجة، تم ضبط:

-  /35/ مظروفًا من مادّة حشيشة الكيف.

- /59/ مظروفًا من مادّة الماريجوانا.

- /5/ طبّات بلاستيكيّة تحتوي على مادّة الكوكايين.

- مبلغ مالي وهاتف خلوي.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في محلّة الليلكي ومحيطها، على متن الدراجة التي أوقف على متنها.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختصّ."

بالجرم المشهود .. توقيف مروّج مخدرات وضبط كميّة من المواد الممنوعة معه

محليات

قوى الامن

مخدرات

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