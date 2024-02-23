حزب الله : استهدفنا موقع ‌‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيها إصابات مباشرة

معلومات الجديد: تكتل الاعتدال الوطني يقوم بجولات على القوى السياسية لتحريك الملف الرئاسي حيث التقى النائب باسيل ومن المقرر الإلتقاء بـ"حزب الكتائب والقوات اللبنانية" في الأيام المقبلة

معلومات الجديد: تكتل الاعتدال الوطني يقوم بجولات على القوى السياسية لتحريك الملف الرئاسي حيث التقى النائب باسيل ومن المقرر الإلتقاء بـ"حزب الكتائب والقوات اللبنانية" في الأيام المقبلة

معلومات الجديد: تكتل الاعتدال الوطني يقوم بجولات على القوى السياسية لتحريك الملف الرئاسي حيث التقى النائب باسيل ومن المقرر الإلتقاء بـ"حزب الكتائب والقوات اللبنانية" في الأيام المقبلة

مصدر حكومي لـ الجديد: ملف المتقاعدين يشكل قنبلة موقوتة حيث لم يبلغ نحو 50% من المتقاعدين عمر الستين عامًا