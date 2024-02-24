الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

عطية لـ"نداء الوطن" عن حراك كتلة "الاعتدال الوطني": حصلنا على مباركة بري و "الخماسية "

2024-02-24 | 01:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عطية لـ&quot;نداء الوطن&quot; عن حراك كتلة &quot;الاعتدال الوطني&quot;: حصلنا على مباركة بري و &quot;الخماسية &quot;
عطية لـ"نداء الوطن" عن حراك كتلة "الاعتدال الوطني": حصلنا على مباركة بري و "الخماسية "

اوضحت أوساط تكتل "الاعتدال الوطني" لصحيفة "نداء الوطن" أنّ الكتلة "الباحثة عن توافق على اسم جامع يحقّق الرضى الداخلي والثقة الخارجية، ستصوّت لأي رئيس يحقّق الإجماع الوطني من دون أن يكون لها اسم إلا من يحقق الإجماع".

الى ذلك قال عضو الكتلة النائب سجيع عطية لـ "نداء الوطن" : "أطلقنا حراكنا الجديد باتجاه الكتل لكسر جدار الجمود في الملف الرئاسي، هذا هو السبب الرئيسي وراء مبادرة الكتلة الأخيرة نحو باقي الكتل والأطراف السياسية في البلاد".

واضاف ان الكتلة التي تضمّه والنواب: محمد سليمان، وليد البعريني، أحمد رستم، عبد العزيز الصمد وأحمد الخير "ليس هذا هو حراكها السياسي الأول لإنهاء الفراغ الرّئاسي وقد لا يكون الأخير ما دام الفراغ مستمراً ويتمدّد لأسباب شتّى يعرفها الجميع".

وشدّد عطية على أنّ المبادرة الجديدة للكتلة "جاءت مدفوعة من منطلق الحسّ الوطني لدى نوابها، بأنّ هناك من يجب أن يفعل شيئاً وسط هذا الجمود. فـ"الاعتدال" و"اللقاء النيابي المستقل" و"لبنان الجديد" مع من يشبهنا من الزملاء، لدينا هامش أوسع للحركة السياسية، ومساحة أكبر للتعامل مع الجميع، لأنّه ليس لدينا مرشح مطروح على الطاولة، كما لدى كتل أخرى. صحيحٌ أننا انطلقنا من قرار ذاتي، إلا أننا حصلنا بعدها على مباركة الرئيس نبيه بري واللجنة الخماسية الدولية، وكل من التقيناهم إلى الآن من الكتل. فالكل يرغب في أن يبدأ أحد من مكان ما بخرق الحائط السياسي المسدود".

أما عن بنود المبادرة فأوضح عطية "أنّ أساسها إعادة فتح باب المجلس النيابي تمهيداً لانتخاب رئيس، خصوصاً أنّ الأوضاع في لبنان لم تعد تحتمل استمرار الفراغ على كل المستويات. وما دام السيّد نصرالله تحدث عن ضرورة فصل الملف الرئاسي عن مسار الحرب في غزة، وكذلك رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل أعلن أنه مع الحوار في الملف الرئاسي، وما دامت الأطراف الأخرى ترغب في ذلك أيضاً، كان من الواجب أن يبدأ أحد هذا الحوار، وأخذنا نحن المبادرة".

كما أكد عطية أنّ لبنان "في حاجة ماسّة إلى رئيس جمهورية، ولا يمكن أن نضع البلد على سكة التعافي من دون هذا الشرط الأساسي، وأما الانتظار فهو قاتل للبنان".

عطية لـ"نداء الوطن" عن حراك كتلة "الاعتدال الوطني": حصلنا على مباركة بري و "الخماسية "

محليات

سجيع عطية

نبيه بري

اللجنة الخماسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بلدية بيروت : لم يصدر اي بيان عن فوج حرس بيروت حول حادثة الاونيسكو
"الاخبار": هذه هي "زبدة" الرسائل الغربية الى بيروت

اقرأ ايضا في محليات

النائب ياسين ياسين من ضهر البيدر : نقف اليوم لفتح ملف الطريق الذي يشكل مرفقاً اساسيا يربط لبنان بالدول العربية والبقاع ببيروت ونحن نريد ان نعرف اين ذهبت الهبات
05:40

النائب ياسين ياسين من ضهر البيدر : نقف اليوم لفتح ملف الطريق الذي يشكل مرفقاً اساسيا يربط لبنان بالدول العربية والبقاع ببيروت ونحن نريد ان نعرف اين ذهبت الهبات

النائب ياسين ياسين من ضهر البيدر : نقف اليوم لفتح ملف الطريق الذي يشكل مرفقاً اساسيا يربط لبنان بالدول العربية والبقاع ببيروت واليوم رأينا ان الموازنة ليس فيها اصلاحيات ولا نية لاجراء اي اصلاح ونحن نريد ان نعرف اين ذهبت الهبات

05:40

النائب ياسين ياسين من ضهر البيدر : نقف اليوم لفتح ملف الطريق الذي يشكل مرفقاً اساسيا يربط لبنان بالدول العربية والبقاع ببيروت ونحن نريد ان نعرف اين ذهبت الهبات

النائب ياسين ياسين من ضهر البيدر : نقف اليوم لفتح ملف الطريق الذي يشكل مرفقاً اساسيا يربط لبنان بالدول العربية والبقاع ببيروت واليوم رأينا ان الموازنة ليس فيها اصلاحيات ولا نية لاجراء اي اصلاح ونحن نريد ان نعرف اين ذهبت الهبات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024