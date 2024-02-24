بالفيديو - السفير السعودي وليد البخاري في حفل اعلان كفردبيان عاصمة السياحة الشتوية العربية pic.twitter.com/inKshFAbwf
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 24, 2024
بالفيديو - السفير السعودي وليد البخاري في حفل اعلان كفردبيان عاصمة السياحة الشتوية العربية pic.twitter.com/inKshFAbwf
النائب ياسين ياسين من ضهر البيدر : نقف اليوم لفتح ملف الطريق الذي يشكل مرفقاً اساسيا يربط لبنان بالدول العربية والبقاع ببيروت واليوم رأينا ان الموازنة ليس فيها اصلاحيات ولا نية لاجراء اي اصلاح ونحن نريد ان نعرف اين ذهبت الهبات