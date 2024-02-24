حزب الله يرفع السقف: 3 عمليات متتالية والعدو يرد بقوة جنوباً

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من عصر يوم السبت 24-02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. "
وفي بيان ثان قال حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. "
وفي بيان ثالث أشار الحزب إلى أنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. "
في حين شن العدو الإسرائيلي غارات على بلدة الضهيرة ومحيط جبل بلاط في القطاع الغربي وبلدة برعشيت.
وأفاد مراسل الجديد أن سيارات الاسعاف تتوجه في هذه الأثناء الى مكان الغارة في برعشيت.