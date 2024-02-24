طقس الأحد غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، في نشرة الطقس المسائية، إلى أنّ الحالة العامة للطقس في لبنان، هي "طقس مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حاليًا فوق اليونان ويكون سريع ومتوسط الفعالية مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى ليل الثلاثاء/الأربعاء، حيث يعود الى الاستقرار مجدداً وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتتخطى معدلاتها يومي الخميس والجمعة".