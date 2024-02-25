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محليات

عزالدين: المقاومة ستبقى تدافع عن شعبها ووطنها وسيادته وحمايته بكل ما تستطيع من قوة

2024-02-25 | 04:27
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عزالدين: المقاومة ستبقى تدافع عن شعبها ووطنها وسيادته وحمايته بكل ما تستطيع من قوة
عزالدين: المقاومة ستبقى تدافع عن شعبها ووطنها وسيادته وحمايته بكل ما تستطيع من قوة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أننا مستمرون في نصرة غزة وفلسطين ومقاومتها حتى تحقيق النصر الكامل، وتحرير كل فلسطين، كما أننا سنبقى نواجه العدو الإسرائيلي في هذه المعركة الدائرة الآن، وسنبقى إلى جانب أهلنا في غزة والمقاومين فيها لإفشال أهداف العدو في تحقيق نصر عليهم.

كلام النائب عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لفقيد الجهاد والمقاومة فؤاد محمد مغنية في حسينية السيدة زينب (ع) ببلدة طيردبا الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وشدد النائب عز الدين على أن المقاومة ستبقى تدافع عن شعبها ووطنها وسيادته وحمايته بكل ما تستطيع من قوة وبكل ما تملك من إمكانيات وقدرات، مشيراً إلى أن ما استخدمته المقاومة في هذه الحرب الحقيقية والفعلية التي تجري في جنوب لبنان على جغرافيا محددة، هو جزء بسيط جداً من بأسها وقوتها، وبالتالي، فإن أي توسعة للعدوان من قبل العدو، ستكون المقاومة بكل تأكيد في خط الدفاع الأول وتواجه هذا العدو، وتُريه بأسها الكامل، وحينئذٍ سيندم هذا العدو على ما يقوم به.

وقال النائب عز الدين: إن الأميركي استخدم الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، ليؤكد مرة جديدة أنه ليس مسموحاً أن يكون هناك وقفاً دائماً لإطلاق النار، بسبب أن ربيبته إسرائيل لم تحقق صورة نصر ولو وهمي لحد الآن، ولذلك نرى أن الإسرائيلي يضغط في هذه المرحلة، ويضع الفلسطينيين بين خيارين، إما الموت، أو التهجير إلى سيناء أو مصر، وهذا يؤكد بأن أميركا ليست شريكة لإسرائيل فحسب، وإنما هي من يدير المعركة والحرب على الشعب الفلسطيني وتتآمر عليه، وبالتالي، فإن كل الكلام حول المفاوضات وحل الدولتين، هو نوع من الدجل والكذب والنفاق.
عزالدين: المقاومة ستبقى تدافع عن شعبها ووطنها وسيادته وحمايته بكل ما تستطيع من قوة

محليات

حسن عز الدين

النائب حسن عزالدين

طيردبا

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