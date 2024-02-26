مختبران متنقّلان بإدارة Inspek by Apave للتأكّد من جودة المنتجات في محطّات توتال للطاقات

يزور نحو 80 ألف زبون يوميّاً محطّات توتال للطاقات ماركتينغ لبنان لذلك يحرص فريق عملها إلى بذل كلّ الجهود بهدف إرضاء الزبائن وكسب ثقتهم والحفاظ على مكانة توتال للطاقات في السوق اللبناني.

وإيماناً منها بضرورة إحترام مبدأ الجودة، جهّزت توتال للطاقات ماركتينغ لبنان مختبريْن متنقّليْن لمراقبة جودة البنزين والمازوت في المحطّات إلى جانب فحص دقّة العدّادات. وقد اختارت توتال للطاقات ماركتينغ لبنان Inspek by Apave لإدارة هذين المختبريْن المتنقّليْن، بُغية ضمان المصداقيّة للزبائن.



يزور كلّ مختبر محطّات توتال للطاقات المنتشرة في كلّ الاراضي اللبنانيّة ليقوم بأخذ عيّنات من البنزين والمازوت والتأكّد من مدى مطابقتها للمواصفات المحليّة والعالميّة إلى جانب مراقبة دقّة العدّادات. ويستطيع كلّ مختبر فحص معايير عدّة في البنزين والمازوت فيُصار بعدها إلى نشر النتائج في المحطّة فور صدورها. ويتميّز هذا الاسلوب من المراقبة بعنصر المفاجئة، ولا سيّما أنّ زيارة المختبريْن المتنقّليْن للمحطّات تحصل بشكل مفاجئ ودوريّ، كما يمكن لكلّ مختبر أن يجول على أربع محطّات في يوم واحد.



إنطلاقاً من هذا النهج المتّبع، تجدّد توتال للطاقات ماركتينغ لبنان التأكيد أنّ الجودة أمر محتّم بالنسبة لها، لتأمين أفضل نوعيّة منتجات للزبون اللبنانيّ.