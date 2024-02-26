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محليات

الرأس المدبّر لعمليات تهريب أشخاص عبر "مراكب الموت" في قبضة شعبة المعلومات

2024-02-26 | 03:39
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الرأس المدبّر لعمليات تهريب أشخاص عبر &quot;مراكب الموت&quot; في قبضة شعبة المعلومات
الرأس المدبّر لعمليات تهريب أشخاص عبر "مراكب الموت" في قبضة شعبة المعلومات

اشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان الى ان احدى دوريّات شّعبة المعلومات داهمت مكان إقامته في مدينة صور وأوقفته.

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشّرعية وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة ومكان إقامة الرّأس المدبّر لعمليات تهريب أشخاص عبر البحر، وذلك من طرابلس إلى عدد من الدّول الأوروبيّة، ويدعى ع. ر. ج. (من مواليد عام ١٩٦٦، سوري)".

واضاف البيان : "بتاريخ 16-02-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من مداهمة مكان إقامته في مدينة صور، وأوقفته.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتأمين أشخاص سوريين للسفر بطريقة غير شرعية عبر البحر، من طرابلس إلى دول أوروبية، وذلك لقاء مبالغ مالية.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين."

الرأس المدبّر لعمليات تهريب أشخاص عبر "مراكب الموت" في قبضة شعبة المعلومات

محليات

تهريب

شعبة المعلومات

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