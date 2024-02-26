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محليات

حزب الله يعلن إستهداف شتولا وجنود العدو في محيط موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية

2024-02-26 | 05:49
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حزب الله يعلن إستهداف شتولا وجنود العدو في محيط موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية
حزب الله يعلن إستهداف شتولا وجنود العدو في محيط موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية

صدر عن حزب الله البيان التالي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 ‌‎من ظهر ‏يوم الأثنين 26-02-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه اصابة مباشرة". ‌‏ 
وصدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً على بلدة بليدا، ‌‏‌‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة12:10‌‌‌‎ ‎من ظهر يوم الأثنين 26-02-‌‏2024، مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية".
 
حزب الله يعلن إستهداف شتولا وجنود العدو في محيط موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية

محليات

حزب الله

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