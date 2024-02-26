حزب الله يعلن إستهداف شتولا وجنود العدو في محيط موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الأثنين 26-02-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه اصابة مباشرة".
وصدر عن الحزب بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً على بلدة بليدا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة12:10 من ظهر يوم الأثنين 26-02-2024، مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية".