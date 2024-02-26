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محليات

معلومات عن عمل وتوصيف قاعدة نفح التي إستهدفها حزب الله

2024-02-26 | 10:22
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معلومات عن عمل وتوصيف قاعدة نفح التي إستهدفها حزب الله
معلومات عن عمل وتوصيف قاعدة نفح التي إستهدفها حزب الله


أعلن حزب الله، منذ بعض الوقت، إستهداف مقر قيادة ‏فرقة الجولان في نفح بـ 60 صاروخ كاتيوشا. ‏


إليكم معلومات عن عمل وتوصيف قاعدة نفح: ‏

‏- مقر قيادة الفرقة الإقليمية 210 (الجولان) مقر قيادة اللواء الإقليمي 474 
‏- عيادة اللواء الإقليمي 474‏
‏- معسكر عوز مقر قيادة الكتيبة المدرعة 77 ‏
‏- مستوى قيادي من فوج المدفعية 209 ‏
‏- تشكيلات برية من قوام القوات المتدربة في معسكرات الجولان
‏- مقر قيادي فرقي أمامي في حالات الطوارئ وقيادة أمامية لتشكيلات تعمل على الاتجاه السوري
‏- محطة اتصالات قيادية وتكتيكية أفيك رهاف وايتاكس
‏- مشغل صيانة امامي 754 لوحدة التسليح الإقليمية الشمالية لصيانة الاليات المدرعة.‏
معلومات عن عمل وتوصيف قاعدة نفح التي إستهدفها حزب الله

محليات

حزب الله

قاعدة نفح

قيادة ‏فرقة الجولان

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