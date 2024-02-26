معلومات عن عمل وتوصيف قاعدة نفح التي إستهدفها حزب الله

إدعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مخلص البضائع غير الرسمي في المطار عثمان نعيم ، ويعد نعيم أهم مخلص بضائع في المطار وقد إرتبط إسمه بالعديد من عمليات التهريب ويعرف عنه بأنه من المحظيين بنعيم التغطية الحزبية !

