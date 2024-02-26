معلومات عن عمل وتوصيف قاعدة نفح التي إستهدفها حزب الله
أعلن حزب الله، منذ بعض الوقت، إستهداف مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بـ 60 صاروخ كاتيوشا.
إليكم معلومات عن عمل وتوصيف قاعدة نفح:
- مقر قيادة الفرقة الإقليمية 210 (الجولان) مقر قيادة اللواء الإقليمي 474
- عيادة اللواء الإقليمي 474
- معسكر عوز مقر قيادة الكتيبة المدرعة 77
- مستوى قيادي من فوج المدفعية 209
- تشكيلات برية من قوام القوات المتدربة في معسكرات الجولان
- مقر قيادي فرقي أمامي في حالات الطوارئ وقيادة أمامية لتشكيلات تعمل على الاتجاه السوري
- محطة اتصالات قيادية وتكتيكية أفيك رهاف وايتاكس
- مشغل صيانة امامي 754 لوحدة التسليح الإقليمية الشمالية لصيانة الاليات المدرعة.