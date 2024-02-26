قاسم: لمنع الإسرائيلي من أن يتمادى ويحقق أهدافه... هذا ما قد نقوم به

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في حفل تأبيني في العاصمة اللبنانية بيروت، إن "أي توسع سيكون مقابله توسع، وأي تجاوز للحدود سيؤدي إلى ‏تجاوزات للحدود بالنسبة إلينا، ليس هناك ما يوقفنا إلَّا قرارنا وتقديرنا بأنَّ المصلحة ما نقوم به، ‏لكن عندما يتوسع الاعتداء فالمصلحة أنَّ نوسِّع لنمنع هذا الاعتداء من أن يتمادى ومن أن يحقق ‏أهدافه".



