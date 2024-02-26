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محليات

قاسم: لمنع الإسرائيلي من أن يتمادى ويحقق أهدافه... هذا ما قد نقوم به

2024-02-26 | 15:20
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قاسم: لمنع الإسرائيلي من أن يتمادى ويحقق أهدافه... هذا ما قد نقوم به
قاسم: لمنع الإسرائيلي من أن يتمادى ويحقق أهدافه... هذا ما قد نقوم به

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في حفل تأبيني في العاصمة اللبنانية بيروت، إن "أي توسع سيكون مقابله توسع، وأي تجاوز للحدود سيؤدي إلى ‏تجاوزات للحدود بالنسبة إلينا، ليس هناك ما يوقفنا إلَّا قرارنا وتقديرنا بأنَّ المصلحة ما نقوم به، ‏لكن عندما يتوسع الاعتداء فالمصلحة أنَّ نوسِّع لنمنع هذا الاعتداء من أن يتمادى ومن أن يحقق ‏أهدافه".

وأوضح قاسم، أن "إسرائيل تدِّمر في جنوب لبنان، لكن المقاومة أيضا تدمِّر عندهم، وخسائرهم أيضا ستكون كبيرة"، لافتا إلى أن "المواقف السياسية والاعتراضات الشكلية لا تردع إسرائيل، وحده السلاح ‏والمقاومة يمكن أن يردعها".

كما أكد أنه "إذا اعتدت إسرائيل على المدنيين ‏سيكون ردُّنا متجاوزاً لبعض الضوابط التي وضعناها لأنفسنا، نحن وضعناها ولم تضعها إسرائيل ‏لأنَّنا نريد معركة محدودة تؤدي غرضها، لكن لو تمادى الإسرائيلي سنرد أكثر".

قاسم: لمنع الإسرائيلي من أن يتمادى ويحقق أهدافه... هذا ما قد نقوم به

محليات

نعيم قاسم

حزب الله

إسرائيل

جنوب لبنان

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