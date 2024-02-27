فرونسكا زارت باسيل.. بحثٌ بالقرار 1701 وتأكيدٌ على إنتخاب رئيس للجمهورية
زارت المنسقة العامة للأمم المتحدة السيدة جوانا فرونسكا يرافقها مستشارها السياسي لارس دي غير، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مركز التيار في ميرنا الشالوحي بحضور النائبة ندى بستاني و مسؤول العلاقات الديبلوماسية بشير حداد.
وتطرق البحث حول الوضع في الجنوب حيث شدد الطرفان على ضرورة احترام القرار ١٧٠١ من الجانبين الاسرائيلي واللبناني.
كما أكد النائب باسيل على دعمه لأية مبادرة جديّة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.