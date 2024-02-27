حزب الله ينشر فيديو: استهداف مقر قيادة الفرقة 210 في قاعدة نفح المعادية في الجولان المحتل

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 30/11/2023، بأنها "تتابع عملية تحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، حيث تشهد خضوع مخيمات جديدة لهذه العملية في كل أسبوع، وقد شملت مؤخراً مخيمات النازحين السوريين في مناطق مرجعيون، جب جنين، بعلبك، راس بعلبك، الهرمل، وحلبا".