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محليات

حزب الله ينشر فيديو: استهداف مقر قيادة الفرقة 210 في قاعدة نفح المعادية في الجولان المحتل

2024-02-27 | 15:55
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حزب الله ينشر فيديو: استهداف مقر قيادة الفرقة 210 في قاعدة نفح المعادية في الجولان المحتل
حزب الله ينشر فيديو: استهداف مقر قيادة الفرقة 210 في قاعدة نفح المعادية في الجولان المحتل

نشر الاعلام الحربي في حزب الله مشاهد اشار الى انها لإستهداف مقر قيادة الفرقة 210 في قاعدة نفح التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل

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حزب الله ينشر فيديو: استهداف مقر قيادة الفرقة 210 في قاعدة نفح المعادية في الجولان المحتل

محليات

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