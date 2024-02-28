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محليات

كهرباء لبنان: عملية تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية مستمرة

2024-02-28 | 04:41
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كهرباء لبنان: عملية تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية مستمرة
كهرباء لبنان: عملية تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية مستمرة

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 30/11/2023، بأنها "تتابع عملية تحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، حيث تشهد خضوع مخيمات جديدة لهذه العملية في كل أسبوع، وقد شملت مؤخراً مخيمات النازحين السوريين في مناطق مرجعيون، جب جنين، بعلبك، راس بعلبك، الهرمل، وحلبا".

واردف البيان "إذ تنوّه المؤسسة بموقف المخيمات والنازحين الذين تجاوبوا مع هذه العملية، تدعو باقي النازحين السوريين إلى التجاوب مع مستخدمي المؤسسة في مناطق تواجدهم لمعرفة ما يتوجب عليهم دفعه والعمل على سداد هذه المتوجبات بالسرعة اللازمة، لما فيه مصلحة المؤسسة ومصلحتهم لتفادي قطع التيار عن المتخلفين عن الدفع منهم".

وحذّرت المؤسسة مجدداً، كما أشارت في بياناتها السابقة، وتذكيراً بتعميم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR في بيانها تاريخ 29/8/2023، المنشور على صفحتها الإلكترونية بعنوان "معلومات عن الحقوق والالتزامات حول استهلاك الكهرباء"، من عدم دفع قِيم استهلاك الكهرباء من قبل هؤلاء النازحين إلى مؤسسة كهرباء لبنان، حيث الكهرباء هي سلعة يجب دفع ثمنها والحصول عليها بشكل غير قانوني من قبلهم يُعتبر مخالفةً للقانون وله عواقب، كقطع التيار الكهربائي عنهم وترتّب غرامات مالية عليهم، عدا عن مخاطر تحميل الشبكة الكهربائية بشكل زائد، لا سيما بأن جزءاً من المساعدات المالية المقدّمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR مخصّص لتسديد قِيم استهلاك الكهرباء.
كهرباء لبنان: عملية تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية مستمرة

محليات

كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

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