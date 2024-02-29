رداً على الإعتداء الذي طال القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏المواطنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي .. حزب الله يستهدف مستعمرة "ايلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا



بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم الخميس 29-02-‌‏2024 مستعمرة "ايلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.‏



‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 29-02-2024 م

‏19 شعبان 1445 هـ