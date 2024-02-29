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سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: موقف التيار الوطني الحر ينطلق من الدستور والشراكة "ورئيس الحكومة مش بعضلانو عم يعمل هيك بل يعضلات الثنائي الشيعي"
2024-02-29 | 08:34
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سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: موقف التيار الوطني الحر ينطلق من الدستور والشراكة "ورئيس الحكومة مش بعضلانو عم يعمل هيك بل يعضلات الثنائي الشيعي"
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