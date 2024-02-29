ميقاتي يتحدث عن "تفاهم رمضان" مطلع الأسبوع القادم.. ماذا عن وقف النار في لبنان؟

ميقاتي، وفي مقابلة مع رويترز، أكد إنه "واثق من أن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه".وتابع ميقاتي إن "التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية في غزة الذي "يلوح في الأفق" من شأنه أن يمهد الطريق لتهدئة مستدامة في لبنان".وأضاف: "هناك حديث جدي لوقف العمليات العسكرية في غزة وأعتقد أنه قريبا إن شاء الله وفي مطلع الأسبوع القادم يوجد في الأفق نوع من اتفاق في هذا الموضوع وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ويسمى (تفاهم رمضان)".وأوضح أنه عرف ذلك من خلال "التقارير الدبلوماسية التي تصلني من الخارج ومن خلال الاتصالات التي تحصل مع الجميع.. وحتما عندي اتصالات مستمرة إذا كانت اتصالات هاتفية معلنة أو غير معلنة أو اتصالات مباشرة مع كل المعنيين"وقال: "حتما بإذن الله إذا قدرنا أن نصل إلى وقف العمليات العسكرية في غزة أنا اعتقد أنه أمامنا أسابيع مكثفة من المفاوضات لكي نستطيع أن نصل إلى ما أسميه دائما استقرار طويل الأمد في الجنوب".وأردف ميقاتي أنه "كان هناك استحالة أن نبدأ أي مفاوضات ونحن نشاهد ماذا يحصل في غزة. بالتالي كان فيه خطر أن تفشل المفاوضات إذا بقت غزة مستمرة في هذه الطريقة".وقال إنه "منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول ولبنان يتعرض ونتعرض كل يوم إلى الانتهاكات من قبل الإسرائيليين في الأجواء والغارات على الأراضي اللبنانية".وتساءل ميقاتي "هل يستطيعون القضاء على القضية الفلسطينية بالدم والدمار والحرب"، مضيفاً أن "هذا كله سيولد المزيد من الدمار والحرب. علينا أن نكون واقعيين الحل يكون بحل الدولتين".وقال "تعودنا في خلال 75 سنة ماضية على هذا العنف الإسرائيلي، ولكن حقيقة أنا لم أتعود بعد على هذا السكوت والصمت العالمي على ما يقوم به الإسرائيلي خاصة ما حصل في غزة من قتل الشيوخ والنساء والأطفال. يقولون إن هذا كله ردا على السابع من أكتوبر، سؤالي: هل هذا هو الرد العادل، هل هو متوازن؟".وتابع ميقاتي إنه التقى بالمبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين في شباط في ميونيخ "وأعتقد كما فهمت في حينه أنه يرتب لزيارات قريبة إلى لبنان وأعتقد أنه سيكثف من زياراته".وأشار ميقاتي الى أن "الجيش اللبناني لم يستطع أن يقوم بدوره كاملا في القرار 1701 بسبب الموارد الضئيلة"، وأضاف "نحن اليوم عندما يتم طرح تعزيز الجيش اللبناني في الجنوب نحن نطرح أيضا أننا نريد مساعدة من أجل تعزيز الجيش اللبناني في قدراته أن يكون في الجنوب".وأضاف أن "الجيش بحاجة إلى دعم يبدأ من المحروقات إلى الآليات إلى وسائل النقل إلى الثكنات حتى إلى الأسلحة إلى كل شيء - نحن بحاجة لهذا الدعم اكيد لكي يتم (تطبيق) 1701 كاملا".وأشار ميقاتي إلى إجتماع سيعقد غدا الجمعة في روما سيحضره قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والعديد من العسكريين من الدول الأكثر مشاركة في مهمة قوات حفظ السلام في الجنوب (يونيفيل). وقال "أنا أعتقد أن هذا مؤتمر أولي وسيكون هناك مؤتمرات أخرى خاصة بعدما تصبح الصورة واضحة كاملة في هذا الموضوع".