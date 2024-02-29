بالفيديو - إعتراض طريق آلية لـ "اليونيفيل" في حي السلم من قبل عدد من سكان المنطقة pic.twitter.com/Z9pFUZlzvz
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 29, 2024
بالفيديو - إعتراض طريق آلية لـ "اليونيفيل" في حي السلم من قبل عدد من سكان المنطقة pic.twitter.com/Z9pFUZlzvz
وزير الخارجية قال : "الفرنسيون طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل."
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لـ"الجزيرة": مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا و أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية