بالفيديو - إعتراض طريق آلية لـ "اليونيفيل" في حي السلم

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لـ"الجزيرة": مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا و أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية