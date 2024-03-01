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محليات

"الاخبار": واشنطن تُطيح قمة باريس لدعم الجيش

2024-03-01 | 01:10
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&quot;الاخبار&quot;: واشنطن تُطيح قمة باريس لدعم الجيش
"الاخبار": واشنطن تُطيح قمة باريس لدعم الجيش

مصادر مطّلعة لـ"الاخبار": مجموعة من الاعتبارات دفعت قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى إعادة النظر في سفره إلى باريس

اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه بعدَ تأجيل مؤتمر باريس الذي كانَ مقرّراً عقده في 27 شباط الماضي لدعم الجيش اللبناني، قرّرت فرنسا الاستعاضة عنه بقمة ثنائية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والتي عُقدت الأربعاء الفائت، ووجّهت عبر سفيرها في بيروت هيرفيه ماغرو "دعوةً إلى قائد الجيش اللبناني ليكون حاضراً في قمة عسكرية ثلاثية ستُعقد على هامش القمة الأساسية، على أن يحمِل عون معه لائحة بمطالب واحتياجات الجيش على مختلف المستويات لبحثها في القمة المصغّرة كمرحلة أولى، تمهيداً لمناقشتها في المؤتمر الأوسع الذي سيُعقد لاحقاً (لم يُحدد موعده بعد)".

وبحسب الصحيفة فقد عُلم أن عون "كانَ فعلاً يُحضّر للزيارة" من أجل المشاركة في القمة العسكرية، قبل أن تعود مصادر عدّة لتنفي ذلك، موضحةً أن "الزيارة كانت مقرّرة إلى المؤتمر الأساسي، وبما أنه التغى، فإن أسباب ودوافع الزيارة انتفت".

الى ذلك اشارت مصادر مطّلعة، الى ان مجموعة من الاعتبارات دفعت قائد الجيش إلى إعادة النظر في سفره إلى باريس، منها "البلبلة التي أُثيرت بشأن تأجيل المؤتمر الأساسي، ورواج معلومات عن انزعاج أميركي وحتى سعودي من المؤتمر، خاصةً أن الدعوة أتت من دون التنسيق مع الدول التي تساهم في الدعم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن التوقيت غير المناسب بالنسبة إليها".

 وقالت المصادر إن واشنطن تعتبر أن "موضوع دعم الجيش أصبحَ مرتبطاً بما يجري في الجنوب، وأنه لا بد من تحديد حجم المساعدات تماشياً مع الدور المطلوب منه في الفترة المقبلة استناداً إلى المداولات القائمة بشأن الوضع في جنوب لبنان بعد انتهاء الحرب".

 وعلمت الصحيفة أن "موقف قطر يتماهى مع الموقف الأميركي ولو كان هناك اتفاق على قمة باريس، وقد رشحت تسريبات تقول إن قطر لن تفتح باب المساعدات قبل وضوح المسار، الأمر الذي أربك قائد الجيش الذي شعر بأن لا لزوم لذهابه، إذ لم تعد واضحةً هوية الجهة التي ستتولى التمويل بنفسها، من دون مساعدة الدول الأخرى".

"الاخبار": واشنطن تُطيح قمة باريس لدعم الجيش

محليات

جوزاف عون

الجيش

مؤتمر باريس

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