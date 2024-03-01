بيان توضيحي لوزير الدفاع يتعلق بالتأخير في اعلان نتائج مباراة التطوع في الكلية الحربية

واضاف البيان : "ان وزير الدفاع الوطني ، وبهدف وضع حد للاكاذيب التي تُسرب يوضح ما يأتي :

اولا : بلغ عدد الذين اجتازوا كل مراحل مباراة التطوع نحو ٨٠٠ مرشح اظهرت النتائج التي رُفعت الى وزير الدفاع الوطني قبول نحو ١٢٠ منهم فقط .

ثانياً : تبين لوزير الدفاع ان النتائج لم تراع كلها المعايير والاسس الواجب توافرها في من سيكون ضابطاً في الجيش اللبناني خصوصاً وفي المؤسسات الامنية الاخرى عموما ، سواء لجهة المستوى العلمي او الكفاءات الشخصية التي تحفظ للضابط اللبناني ما تميز به دائما من قدرات تؤهله لتولي مهمات عسكرية على مستوى الوطن .

ثالثاً : بهدف المحافظة على المستويات العلمية والمعنوية التي تميّز طلاب الكلية الحربية ، طلب وزير الدفاع الوطني من قائد الجيش اعادة النظر في هذه النتائج كي تأتلف مع المعايير المطلوبة والتي لا يجوز التساهل بها لاي سبب كان ، وقدم الوزير اقتراحات عدة تصحح الخلل الحاصل في النتائج وتعيد الى الدورة العتيدة ما يحفظ للكلية الحربية تميزها . وسوف يتابع وزير الدفاع الوطني البحث مع قائد الجيش للوصول الى نتائج عملية تستند الى الاعتبارات المشار اليها اعلاه .

ان وزير الدفاع الوطني اذ يتفهم قلق الطلاب المعنيين بدورة التطوع هذه ، يدعوهم الى عدم الاخذ بالحملات المشبوهة التي اطلت من جديد ، ويؤكد لهم ان الكلمة الفصل في ما خص مباراة التطوع ، تبقى للكفاءة والمستوى العلمي والمعنوي التي يجب ان تتوافر في طلاب الكلية الحربية ، مصنع الرجال ."