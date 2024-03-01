الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
19
o
البقاع
8
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
12:10
وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض
10:09
"زفاف أسطوري يبدأ اليوم ويستمر لـ5 أشهر" .. اليكم التكلفة الخيالية!
09:11
جيل الألفية هو "الأغنى في التاريخ" .. التفاصيل على الرابط:
05:13
بعد حادثة حي السلم .. "اليونيفيل" توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها
03:10
خدع نحو 259 امرأة بعد اغرائهن على مواقع الزواج.. والشرطة توقفه
محليات
هادي ابو الحسن : من يفكر في لبنان بالانفصال التام واهم ويأخذ البلد على مخاطرة ومواجهة تشبه الـ 75
2024-03-01 | 06:19
A-
A+
هادي ابو الحسن : من يفكر في لبنان بالانفصال التام واهم ويأخذ البلد على مخاطرة ومواجهة تشبه الـ 75
هادي ابو الحسن لـ"الجديد": كل من يريد الخروج عن اتفاق الطائف متهور وواهم و اللامركزية الادارية الموسعة تؤدي الى الفدرالية
مقالات ذات صلة
النائب هادي أبو الحسن بعد اللقاء مع تكتل الإعتدال الوطني: لبنان هو منزل بأبواب متعددة والمطلوب اليوم أن لا نوصد هذه الأبواب بل أن نشرّعها من أجل التسوية الوطنية والحلول
هادي أبو الحسن لـ #وهلق_شو: المهم اليوم هو أن يحصل وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وهذا الأمر سينسحب تلقائياً على الجبهة الجنوبية ولبنان كان دائماً مع تطبيق القرار 1701 ونحن مع أن يلعب الجيش دوره وكذلك اليونيفيل بالمقابل يجب على "إسرائيل" أن تنضبط
النائب هادي ابو الحسن لـ #الجديد : على المستوى الاقليمي الدولي كل شي مؤجل حتى تبيان نتائج غزة وكل الحراك الذي يجري على مستوى اللجنة الخماسية هو تأكيد على السعي ولكن هناك تعقيدات دولية تنسحب على اداء اللجنة
هادي ابو الحسن : من يفكر في لبنان بالانفصال التام واهم ويأخذ البلد على مخاطرة ومواجهة تشبه الـ 75
محليات
الحسن
لبنان
بالانفصال
التام
ويأخذ
البلد
مخاطرة
ومواجهة
العودة الى الأعلى
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لـ"الجزيرة": مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا
سجيع عطية يكشف تفاصيل عن تحرك "الاعتدال الوطني" : ننسق مع "الخماسية" وهذا هدفنا
اقرأ ايضا في محليات
13:33
الجميّل لـ الجديد: لا بديل عن الانسداد الرئاسي الحالي الا مواجهة الانقلاب
13:33
الجميّل لـ الجديد: لا بديل عن الانسداد الرئاسي الحالي الا مواجهة الانقلاب
13:21
رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ الجديد: مبادرة كتلة "الإعتدال الوطني" لا تقدم أي ضمانة لانعقاد جلسات انتخابية مفتوحة ولا لجلوس حزب الله على الطاولة للبحث بإسم
13:21
رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل لـ الجديد: مبادرة كتلة "الإعتدال الوطني" لا تقدم أي ضمانة لانعقاد جلسات انتخابية مفتوحة ولا لجلوس حزب الله على الطاولة للبحث بإسم
13:10
مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الجهود تتكثّف لإنضاج عودة جان إيف لودريان قبل بداية شهر رمضان
13:10
مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الجهود تتكثّف لإنضاج عودة جان إيف لودريان قبل بداية شهر رمضان
يحدث الآن
عربي و دولي
13:52
رئيس وزراء بريطانيا: سنلغي تأشيرات من يعادون السامية
عربي و دولي
13:45
إصابة 19 شخصاً بحادث دهس في بولندا
عربي و دولي
13:38
مصر: توصلنا إلى "نقطة تفاهم" بشأن هدنة في غزة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-02-05
خلال لقائه رئيسة الصليب الأحمر الدولي .. بو حبيب : لدينا حوالي مئة ألف نازح من الجنوب هم بأمسّ الحاجة للعناية والمساعدة
2024-02-11
وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي يزور بلدة جدرا التي استهدفها العدو الاسرائيلي امس
2024-02-28
بالفيديو والصور - غارة اسرائيلية على منزل في بنت جبيل
2024-02-27
بالفيديو - بن سلمان يستقبل زيلينسكي
2024-02-25
عمليات سرقة كثيفة وبلبلة بين المواطنين.. قوى الأمن تتحرّك
13:09
مصادر دبلوماسية لـ الجديد: اجتماع سفراء الخماسية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جاء للتأكيد على التوازن والميثاقية وتثبيت مقاربة الخماسية لإنتخاب رئيس للجمهورية
بالفيديو
بالفيديو
13:01
النشرة الجوية 01-03-2024
12:59
مقدمة النشرة المسائية 01-03-2024
09:15
الشامي في اقوى هجوم على شيخ اتهمه بالكفر: حتقعد معي بـ جهنم .. فشرت رد على واحد متلك
06:19
هادي ابو الحسن : من يفكر في لبنان بالانفصال التام واهم ويأخذ البلد على مخاطرة ومواجهة تشبه الـ 75
06:14
سجيع عطية يكشف تفاصيل عن تحرك "الاعتدال الوطني" : ننسق مع "الخماسية" وهذا هدفنا
04:16
تصريح السفير المصري علاء موسى من السراي الحكومي بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع ميقاتي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:24
مكتب فضل الله يُعلن موعد أوّل أيام شهر رمضان
محليات
11:24
مكتب فضل الله يُعلن موعد أوّل أيام شهر رمضان
منوعات
10:09
"زفاف أسطوري يبدأ اليوم ويستمر لـ5 أشهر" .. اليكم التكلفة الخيالية!
منوعات
10:09
"زفاف أسطوري يبدأ اليوم ويستمر لـ5 أشهر" .. اليكم التكلفة الخيالية!
محليات
15:01
الجيش يعلن العثور على طائرة مسيّرة تابعة للعدو في هذه المنطقة
محليات
15:01
الجيش يعلن العثور على طائرة مسيّرة تابعة للعدو في هذه المنطقة
محليات
15:54
بالفيديو - إعتراض طريق آلية لـ "اليونيفيل" في حي السلم
محليات
15:54
بالفيديو - إعتراض طريق آلية لـ "اليونيفيل" في حي السلم
محليات
05:31
بالفيديو - حادثة مفجعة .. وفاة طفل في طرابلس جراء احتراق سيارة كان بداخلها
محليات
05:31
بالفيديو - حادثة مفجعة .. وفاة طفل في طرابلس جراء احتراق سيارة كان بداخلها
محليات
05:13
بعد حادثة حي السلم .. "اليونيفيل" توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها
محليات
05:13
بعد حادثة حي السلم .. "اليونيفيل" توضح ما جرى أمس مع آلية تابعة لها
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024