حزب الله نعى الشهيد فاروق حرب في بلدة الحلوسية

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فاروق محمد حرب "ذو الفقار" مواليد عام 1986 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."