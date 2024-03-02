حزب الله نعى الشهيد عباس خليل من بلدة السمّاعية

حزب الله نعى الشهيد عباس خليل من بلدة السمّاعية

نعى حزب الله في بيان "الشهيد المجاهد عباس أحمد خليل "أبو أحمد ساجد" مواليد عام 1988 من بلدة السمّاعية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."