حزب الله نعى الشهداء فاروق حرب وعباس خليل وحسين بدوي

حزب الله نعى الشهداء فاروق حرب وعباس خليل وحسين بدوي

حزب الله نعى ثلاثة شهداء هم فاروق محمد حرب وعباس أحمد خليل وحسين محمد بدوي.

وفي السياق اصدر الحزب بياناً جا فيه : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فاروق محمد حرب "ذو الفقار" مواليد عام 1986 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



ونعى الحزب في بيان ثان "الشهيد المجاهد عباس أحمد خليل "أبو أحمد ساجد" مواليد عام 1988 من بلدة السمّاعية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس." ونعى الحزب في بيان ثان "الشهيد المجاهد عباس أحمد خليل "أبو أحمد ساجد" مواليد عام 1988 من بلدة السمّاعية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."