بكمين محكم .. توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّات أفراد العصابة المذكورة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، وهو المدعو:ع، ط (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية.بتاريخ 17-2-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيه، على متن دراجة آليّة، تم ضبطها، وذلك بعد أن نصبت له مكمناً محكماً في بلدة شارون. وبتفتيشه والّدراجة، تم ضبط كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وأدوات تستخدم في عمليات السّرقة، وسكّين.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الدّراجات، بالاشتراك مع آخرين، مستخدمين الأدوات التي ضُبِطت بحوزته، وذلك، في عدّة مناطق من محافظتي جبل لبنان والجنوب، ومنها: جدرا، برجا، وادي الزينة، الرميلة، صيدا، عبرا والهلالية. وأضاف أنّهم كانوا يقومون ببيعها في مخيم صبرا. كما اعترف بترويج المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة".