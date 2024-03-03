الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بكمين محكم .. توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة

2024-03-03 | 05:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بكمين محكم .. توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة
بكمين محكم .. توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه "في إطار ملاحقة أفراد عصابات السّرقة، التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت قطعات شعبة المعلومات من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة في عدّة مناطق من محافظتي جبل لبنان والجنوب.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّات أفراد العصابة المذكورة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، وهو المدعو:

ع، ط (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية.
بتاريخ 17-2-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيه، على متن دراجة آليّة، تم ضبطها، وذلك بعد أن نصبت له مكمناً محكماً في بلدة شارون. وبتفتيشه والّدراجة، تم ضبط كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وأدوات تستخدم في عمليات السّرقة، وسكّين.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الدّراجات، بالاشتراك مع آخرين، مستخدمين الأدوات التي ضُبِطت بحوزته، وذلك، في عدّة مناطق من محافظتي جبل لبنان والجنوب، ومنها: جدرا، برجا، وادي الزينة، الرميلة، صيدا، عبرا والهلالية. وأضاف أنّهم كانوا يقومون ببيعها في مخيم صبرا. كما اعترف بترويج المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة".
 
بكمين محكم .. توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة

محليات

قوى الامن الداخلي

سرقة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عودة: هل يجوز لفئة أن تقرر عن الجميع وتتفرد بقرارات لم يتوافق عليها جميع اللبنانيين ولا تناسب مصلحتهم؟
الراعي : يجب ألّا ينزلق أحدٌ بوطننا إلى الحرب من دون فائدة ولقضايا لا دخل للبنانيّين بها

اقرأ ايضا في محليات

جوزيف أبو فاضل : أنا ضد وحدة الساحات
Play
09:05
Play

جوزيف أبو فاضل : أنا ضد وحدة الساحات

جوزيف أبو فاضل : أنا ضد وحدة الساحات

09:05

جوزيف أبو فاضل : أنا ضد وحدة الساحات

جوزيف أبو فاضل : أنا ضد وحدة الساحات

الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار
08:05

الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان انه "بتاريخ 2 / 3 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة - بعلبك، منزل المطلوب (ح.ر.ج.) دون العثور عليه، كما دهمت عددًا من المنازل بحثًا عنه حيث ضبطت داخل منزل اللبناني (ح.ن.) حوالى طنًا من حبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من مادة الامفيتامين المستعملة لتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر".

08:05

الجيش ينفذ عمليات دهم في منطقة الشراونة وبلدتي النورا وحكر جنين – عكار

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه، في بيان انه "بتاريخ 2 / 3 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة - بعلبك، منزل المطلوب (ح.ر.ج.) دون العثور عليه، كما دهمت عددًا من المنازل بحثًا عنه حيث ضبطت داخل منزل اللبناني (ح.ن.) حوالى طنًا من حبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من مادة الامفيتامين المستعملة لتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024