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محليات

"الاخبار": هوكستين في بيروت اليوم ... هل يحمل معه هذه المرة افكاراً مكتوبة ؟

2024-03-04 | 01:56
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&quot;الاخبار&quot;: هوكستين في بيروت اليوم ... هل يحمل معه هذه المرة افكاراً مكتوبة ؟
"الاخبار": هوكستين في بيروت اليوم ... هل يحمل معه هذه المرة افكاراً مكتوبة ؟

يبدأ الموفد الاميركي آموس هوكستين زيارته للبنان اليوم بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وقائد الجيش جوزيف عون. فيما تردّدت معلومات ، بحسب صحيفة "الاخبار" عن لقاء سيجمعه بنائب رئيس المجلس الياس بو صعب.

الى ذلك قالت مصادر بارزة لـ "الاخبار" ان زيارة هوكستين الى لبنان "ليست مرتبطة فقط بمحاولاته خفض التصعيد وتجنّب الحرب"، بل "هي استكمال للإطار الذي يحاول صياغته للوصول إلى اتفاق على الحدود البرية".

وعلمت "الأخبار" أن  هوكستين أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن منتصف الشهر الماضي، أنه سيزور لبنان قريباً، وأنه تواصل قبلَ أيام مع المعنيين بالتفاوض، وأكّد أن بلاده تمارس ضغوطاً على "الحكومة الإسرائيلية" لمنعها من شن حرب وللقبول بأن تسري أي هدنة محتملة على جبهة الجنوب.

ورجّحت مصادر مطّلعة أن يحمل هوكستين هذه المرة أفكاراً مكتوبة وهو ما اتُّفق عليه سابقاً مع بري وميقاتي، لافتة إلى أن الرجل يحمل "تصوراً عاماً يتناول أولاً وقف العمليات العسكرية وعودة النازحين من الجهتين، واتخاذ إجراءات عسكرية وإدخال الجيش اللبناني إلى الجنوب، ثم بدء مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البرية ومعالجة الخلاف حول النقاط العالقة بدءاً من الـ b1، وصولاً إلى كفرشوبا".

أكّدت المصادر أن زيارة هوكستين "لا تعني وقفاً فورياً لإطلاق النار في الجنوب، ولا تعني أن الأمور في قطاع غزة ذاهبة نحو الهدنة فعلياً"، وعلى الأرجح أن "الرجل لن يحقق نتائج سريعة"، لكنه "يحرص على استكمال المهمة التي يعتبرها مهمة له، باعتباره أنه من صاغ الاتفاق البحري، وأنه مكلّف من إدارته التي لن تسمح لأي طرف دولي آخر بأن يكون له دور في هذا الملف".

"الاخبار": هوكستين في بيروت اليوم ... هل يحمل معه هذه المرة افكاراً مكتوبة ؟

محليات

هوكستين

الجنوب

ترسيم الحدود

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