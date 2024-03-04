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مراسلة الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين يلتقي في هذه الاثناء النواب سامي الجميل والياس حنكش وجورج عدوان وجورج عقيص وميشال معوض في مجلس النواب
مراسلة الجديد: الموفد الاميركي اموس هوكستين يلتقي في هذه الاثناء النواب سامي الجميل والياس حنكش وجورج عدوان وجورج عقيص وميشال معوض في مجلس النواب
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مراسلة الجديد تتابع الاجواء من عين التينة حيث يلتقي هوكستين الرئيس نبيه بري
2024-03-04 | 07:35
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مراسلة الجديد تتابع الاجواء من عين التينة حيث يلتقي هوكستين الرئيس نبيه بري
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