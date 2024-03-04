حزب الله: بعد رصد ‏دقيق ‌‎استهدفنا تحركًا لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات ‏مباشرة

حزب الله : استهدفنا ‌‌‌عند الساعة 11:10 من قبل ظهر اليوم تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة