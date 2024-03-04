حزب الله يرد على الاعتداء الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏صدق الله العلي العظيمدعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين، استهدف ‏‏‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من مساء يوم الاثنين 04-03-‏‏2024 مستعمرة "غشر ‏هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.‏