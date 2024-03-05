الانباء الالكترونية: لقاء بري وهوكشتاين غامض

وصفت مصادر مواكبة لحراك الموفد الأميركي لجريدة "الأنباء" الالكترونية كلام هوكشتاين من عين التينة بعد لقاء بري "بالغامض، فهو من جهة يدّعي العمل على تخفيف التوتر على الحدود الجنوبية بين لبنان واسرائيل، ومن جهة أخرى لا يرى أن الهدنة في غزة ستمتد الى جنوب لبنان، كما قال، وكأنه بذلك يعمل على فصل ما يجري في غزة عن الوضع المتوتر في جنوب لبنان، على الرغم من تأكيد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكثر من مرة أن فتح جبهة الجنوب جاء لتخفيف الضغط على غزة انطلاقاُ من مبداُ وحدة الساحات، لكن التهديدات الاسرائيلية المستمرة تنبئ بمخططات أسوأ تجاه لبنان".