مولوي خلال إطلاق خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين: لن نقبل بتهجير اللبنانيين وعدم ايجادهم فرص عمل ونحن مسؤولون عن الحفاظ على صورة لبنان وحقوقه