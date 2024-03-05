مخزومي: سررت بلقاء الجالية اللبنانية في الكويت وكانت فرصة لشكرها على وقوفها الدائم بجانب لبنان وشعبه
لبّى النائب فؤاد مخزومي دعوة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت لحضور لقاء نظّمه المجلس وتخّلله حلقة نقاش تحت عنوان "حوار حول الأوضاع الاقتصادية وبيئة الأعمال في المنطقة"، شارك فيها الوزير السابق والخبير الاقتصادي ناصر الصعيدي بحضور النائب بلال الحشيمي.
وقال مخزومي: "سررت بلقاء الجالية اللبنانية في الكويت حيث تطرقنا إلى أوضاعهم، وكانت فرصة لشكر دولة الكويت الشقيقة على وقوفها الدائم بجانب لبنان وشعبه ودعمها المشاريع الإنمائية منذ عقود، إضافة إلى دعمها في ملف تمويل مصرف الإسكان ولا سيما من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، والصناديق العربية الأخرى".