مخزومي: سررت بلقاء الجالية اللبنانية في الكويت وكانت فرصة لشكرها على وقوفها الدائم بجانب لبنان وشعبه

وقال مخزومي: "سررت بلقاء الجالية اللبنانية في الكويت حيث تطرقنا إلى أوضاعهم، وكانت فرصة لشكر دولة الكويت الشقيقة على وقوفها الدائم بجانب لبنان وشعبه ودعمها المشاريع الإنمائية منذ عقود، إضافة إلى دعمها في ملف تمويل مصرف الإسكان ولا سيما من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، والصناديق العربية الأخرى".