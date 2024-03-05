الموفد الأميركي آموس هوكستين ذهب الى تل أبيب مباشرة بعد زيارته لبنان والتقى وزير الدفاع يوآف غالانت

وسائل إعلام العدو: إصابة جندي في عملية طعن جنوبي نابلس

وسائل إعلام العدو: إصابة جندي في عملية طعن جنوبي نابلس

وسائل إعلام العدو: إصابة جندي في عملية طعن جنوبي نابلس

حزب الله: رداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخاصة الاعتداء على ‌‏مدينة بنت جبيل.. ‌‎استهدفنا ‌‌‏مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة