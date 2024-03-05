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وسائل إعلام العدو: إصابة جندي في عملية طعن جنوبي نابلس
وسائل إعلام العدو: إصابة جندي في عملية طعن جنوبي نابلس
حزب الله: رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخاصة الاعتداء على مدينة بنت جبيل.. استهدفنا مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة
حزب الله: رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخاصة الاعتداء على مدينة بنت جبيل.. استهدفنا مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة
حزب الله : استهدفنا دبابة ميركافا في مستوطنة نطوعا بصاروخ موجه وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح
حزب الله : استهدفنا دبابة ميركافا في مستوطنة نطوعا بصاروخ موجه وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح
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الموفد الأميركي آموس هوكستين ذهب الى تل أبيب مباشرة بعد زيارته لبنان والتقى وزير الدفاع يوآف غالانت
2024-03-05 | 07:06
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الموفد الأميركي آموس هوكستين ذهب الى تل أبيب مباشرة بعد زيارته لبنان والتقى وزير الدفاع يوآف غالانت
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