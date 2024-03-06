رفيق نصرالله : لبنان ليس مستعد لمــــ عركة كبيرة كهذه الحاصلة في الجنوب

مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في بيروت رفيق نصر الله لـ #الجديد: الإسرائيلي إنتقل الى مرحلة "الأهداف المنتقاة" والحرب مستمرة الى آخر آذار وبعدها يمكن أن نرى نهاية تسبقها معركة تقع في مكان ما