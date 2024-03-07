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محليات

طقس متقلب في الايام المقبلة

2024-03-07 | 02:22
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طقس متقلب في الايام المقبلة
طقس متقلب في الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلّب وماطر أحيانًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى ليل يوم السبت حيث يتحوّل إلى مستقر.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين ١٣ و ٢٢ درجة، طرابلس بين ١١ و ٢٠ درجة وفي زحلة بين ٦ و ١٧ درجة.

الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة يتخلله انفراجات وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما تتساقط ثلوج خفيفة على المرتفعات التي تعلو عن ١٨٠٠ متر.

الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يُذكر على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد خلال النهار واحتمال ان تكون غزيرة خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية شمال البلاد، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار ويستقر خلال الليل.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وبشكل طفيف علي الساحل، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المحليّة الخفيفة خلال الفترة الصباحية شمال البلاد.
طقس متقلب في الايام المقبلة

محليات

الطقس

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