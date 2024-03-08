القصيفي في يوم المرأة: زميلاتنا لا يبخلن باي عطاء من أجل أداء واجباتهن المهنية على أكمل وجه

القصيفي:" في يوم المرأة العالمي الذي يسرع الخطى حثيثا إلى الربيع المنتظر، تحية تقدير ووفاء إلى زميلاتنا العاملات في جميع وسائل الاعلام"