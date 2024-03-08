حريق يلتهم مخيّمًا للنازحين السوريين في هذه المنطقة

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في ثلاث خيم داخل مخيّم للنازحين السوريين في سهل قصرنبا- بعلبك، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".