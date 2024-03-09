ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

أحد الذين إلتقوا السفير السعودي وليد بخاري في الساعات الماضية نقل عنه ان اللجنة الخماسية “لن تتوقف ولن ينتهي دورها خلافاً لكل ما يشاع، بل تقوم بدورها وواجبها على أكمل وجه، وهناك فترة زمنية قريبة وسيُنتخب الرئيس ضمن المقاربات والمواصفات

يقول مرجع سياسي إن عاصمة خليجية تحركت في الساعات الماضية بشكل لافت، لأنها تلعب أدواراً متعددة وقادرة على التلاقي مع الجميع.

ستتوقف مبادرة كتلة “الاعتدال الوطني” عن الحراك طوال شهر رمضان “افساحاً في المجال أمام الأحزاب والكتل” لمراجعة حساباتها والتفكير ملياً.

أقفلت مدارس عدة أبوابها لأيام في مناسبة عيد المعلم بعدما انتشر فيروس جديد في أوساط التلامذة أربك الإدارات خصوصاً في البقاع.

خفايا نداء الوطن

وجّه وزير دولة عربية انتقادات قاسية لأعضاء وفد وزاريّ ونيابيّ لبناني خلال استقبالهم، بسبب قيام الأجهزة اللبنانية بتوقيفه في المطار ومن ثمّ ترحيله في الفترة السابقة قبل تولّيه منصبه الوزاري بحجّة تشابه أسماء رغم أنه كان يحمل صفة مدير عام في دولته.

باشر أحد الوزراء نشاطاً انتخابياً في منطقة جزين من خلال تفعيل مراكز خدماتية لوزارته في صيدا وجزين، ملمّحاً إلى إمكانية تحالفه مع كل من النائب أسامة سعد وأمل أبو زيد.

تبيّن أنّ رجل أعمال لبنانياً متهماً باختلاس مبلغ كبير في دولة عربية، قد دخل الأراضي اللبنانية من دون توقيفه على المطار، بالرغم من وجود تعميم بالإشارة الحمراء من الإنتربول بناءً على طلب تلك الدولة.

أسرار اللواء

تساءل مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان، كيف يمكن تحصيل فواتير النازحين السوريين، ما داموا على استعداد لمواجهة الجباة، حيث يقيمون!

بات بحكم الثابت أن لبنان لن يتجه إلى صندوق النقد الدولي، وأنه ماضٍ بالسياسة النقدية التي حققت وفراً، حسب دوائر المصرف المركزي غير مسبوق.

يدور نقاش داخل غرف القرار المغلقة حول الإكتفاء بفرض منطقة تمتد الى 10 كلم بين الحدود والداخل الجنوبي، تعتبر «أمنية» بالقصف والمسيَّرات أو بالاحتلال الدائم.

أسرار الجمهورية

نقل عن مرجع سياسي تأكيده انّه لو تم التجاوب مع مبادرة سبق ان طرحها منذ فترة لمعالجة مأزق داخلي لكنا الآن في مكان آخر.

كشف وفد نيابي زار عاصمة اوروبية مؤخراً ، ان وضع لبنان على اللائحة الرمادية هو بمثابة إنذار لإعادة النظر بنظامه المصرفي.

يتم التركيز في زيارات الوفود الأجنبية لبيروت على ان انتخابات رئاسة الجمهورية يجب ان تكون مدخلا لإعادة تكوين السلطة التنفيذية، لا تغيير النظام السياسي القائم.

البناء

كواليس

تساءلت مصادر فلسطينية عن مصداقية الحديث الاميركي عن دولة فلسطينية بالقول كيف يمكن الثقة بأن واشنطن مستعدة وقادرة على الضغط على كيان الاحتلال لصالح قيام دولة فلسطينية حيث مشاكل بحجم قضية القدس والاستيطان بينما تقول واشنطن عمليا عبر انزالات المساعدات والحديث عن رصيف بحري انها غير مستعدة وغير قادرة على الضغط لفتح معبر رفح وعن الرصيف البحري تساءلت عما اذا كان اشارة لطول أمد الاحتلال في غزة وعلاقة الرصيف البحري بمشروع استكشاف الغاز في غزة مارين الذي يقول الكثيرون أنه حاضر في خلفية الحرب بتنسيق كامل بين تل أبيب وواشنطن.

خفايا

قرأت مصادر متابعة للمسار التفاوضي حول مشروع اتفاق حول حرب غزة في كلمة الناطق بلسان قوات القسام اشارة لانتهاء مناقشات داخلية في حركة حماس وقوات القسام لرسم رؤية موحدة لمسار الموجهة لما بعد نهاية الشهر الخامس من الحرب حيث فرص التوصل الى اتفاق منصف باتت بعيدة والأولوية هي للاستعداد لمرحلة جديدة من الحرب تكون ساحتها كل فلسطين انطلاقا من المسجد الأقصى وفي شهر رمضان وتتفاعل معها ساحات العالم وجبهات الإسناد تصعيدا حتى يتم إنتاج ميزان قوى يتيح فرصة وقف الحرب بشروط المقاومة.

الأنباء

رسالة واضحة

لوحظ تسجيل رسالة واضحة من مجموعة معنية بالملف اللبناني بعد إشاعات طالتها.

شرخ أكبر من تباين

الشرخ يكبر في المواقف بين فريقين بشكل يتعدّى التباين في الآراء.