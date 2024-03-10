الديار: لقاءات خلف الكواليس وحراك رئاسي من الدوحة!

يجري السفير القطري في لبنان لقاءات بعيداً عن الاضواء مع اطراف سياسية ونواب من مختلف الاتجاهات.

وأفادت «الديار» بأنه كان حضر منذ اسبوعين لقاء عشاء في منزل النائب نعمة افرام جمع 26 نائباً من مختلف الكتل، ودار الحديث حول الاستحقاق الرئاسي ومواضيع اخرى.

كما شارك في لقاءات اخرى مماثلة، واجرى عددا من الاجتماعات مع نواب وسياسيين.

وقال مصدر مطلع لـ«الديار» ان لقاءات السفير القطري او غيره من سفراء الدول الخمس طبيعية، وهي تجري تحت سقف الموقف الموحد للجنة، ولا تشكل تفردا لهذه الدولة او تلك.

وفي هذا المجال برز أيضاً خبر زيارة النائب علي حسن خليل الى الدوحة موفدا من الرئيس بري، ولم تعلق مصادر عين التينة على هذا الخبر. لكن مصادر مطلعة قالت ان الزيارة مرتبطة بطبيعة الحال بموضوع رئاسة الجمهورية والوضع في الجنوب، وان مجرد حصولها يعني ان هناك امورا مستجدة تتعلق بالاجتماع الاخير للجنة الخماسية والملف الرئاسي.