سلسلة لقاءات لميقاتي.. إليكم التفاصيل

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض في السرايا اليوم.

وقال الابيض بعد الاجتماع : "وضعت دولة الرئيس في أجواء الزيارة التي قمت بها الأسبوع الفائت الى فرنسا وكانت طويلة وتخللها 24 لقاء مختلفاً مع مسؤولين متعددين، وكان الهدف الأساسي كيفية دعم القطاع الصحي في لبنان".

وأضاف: "وأهم محطات الزيارة كانت اللقاء مع وزير الصحة الفرنسي حيث هنالك اتفاق تعاون بين وزارتي الصحة في لبنان وفرنسا، واستعرضنا المشاريع المتعددة فهناك أكثر من 12 مشروعا مشتركا لدعم النظام الصحي في لبنان وتشمل عدة مواضيع منها السرطان والمشاركة بين المؤسسات الفرنسية كمؤسسات" اينكا" أو معهد كوري- غوستاف روسي مع وزارة الصحة في "الخطة الوطنية للسرطان" التي أطلقت في شهر تموز عام2023 وكذلك مندرجاتها بما يتعلق بالعناية التلطيفية أو العناية التكميلية أو الوقاية عبر مشاريع مكافحة الدخان وغيرها".

وقال: "كانت هناك دعوة لوزير الصحة الفرنسي لزيارة لبنان بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لهذه الخطة، وتوقيع اتفاق إطار للنعاون، وقد وعد بتلبيتها ان شاء الله، كانت لنا لقاءات أخرى مع عدة مؤسسات فرنسية بهدف زيادة الحوكمة ورفع قدرات الطاقات الادارية وخاصة المستشفيات الحكومية، وهناك مشاريع مشتركة ستوقع قريبا لرفع جهوزية هذه الكوادر وأداء المستشفيات الحكومية بشكل خاص.كما كانت هناك زيارة مهمة لمعهد" باستور "ولدينا تعاون معه بخصوص المختبر المركزي الذي نعمل لافتتاحه قريبا حيث بدأت المعدات تصل إلى لبنان وبدأ تجهيزه".

كما أشار إلى لقاء أيضا عقد مع الوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول مشاريع في لبنان بما يزيد عن 35 مليون أورو وكان هناك عرض لهذه المشاريع والحديث عن مشاريع إضافية لدعم الخدمات التي تقدم في وزارة الصحة أكان في مراكز الرعاية الصحية الأولية، برنامج الصحة العقلية أو بعض المستشفيات الحكومية، أو بعض البرامج التي تتم في الوزارة.

وأعلن: تطرق الحديث بشكل عام إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان أكان في ما يخص العدوان الذي يتعرض له في الجنوب، واستعدادات وزارة الصحة في حال حصلت زيادة في الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل، وكيف يمكننا الاستعداد أكثر لمواجهة هذه الظروف. وعرضنا كذلك موضوع النازحين الذي يشكل ضغطا كبيرا على لبنان، وكان هنالك تشديد من وزارة الصحة على الاعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان نتيجة لاستضافته هذا العدد الكبير جدا من النازحين، وكل الشرائع والاتفاقات الدولية تقول بأن هذه مسؤولية مشتركة، وللمجتمع الدولي مسؤوليات تجاه لبنان والمجتمعات المضيفة والنازحين، حتى لا تكون كل المسؤوليات ملقاة على لبنان.

وقال: "ان خلاصة هذه الاجتماعات هي ان فرنسا تقف الى جانب لبنان والقطاع الصحي فيه، ونحن نعمل ان شاء الله لاستكمال المشاريع القائمة واقامة مشاريع جديدة أيضا"

أيضاً استقبل رئيس الحكومة النائب "نجاة عون التي قالت انها تابعت مع الرئيس ميقاتي الموضوع المتعلق بقطع الاشجار وإمكان اصداره تعميما للحد من هذه الكارثة البيئية.

وأستقبل ميقاتي سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن.

كما إستقبل رئيس الحكومة، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، "ضيوف خادم الحرمين الشريفين".

وخلال اللقاء هنأ رئيس الحكومة أعضاء الوفد بعودتهم سالمين بعد اداء مناسك العمرة، متوجهاً بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود على الإستضافة الكريمة، وعلى ما تبذله المملكة من جهود ورعاية كريمة كانت وما زالت متألقة في كل ميدان واستحقاق ومناسبة.

والتقى الرئيس ميقاتي وفداً من عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الإسلامية برئاسة عارف اليافي.

ووجه الوفد دعوة للرئيس ميقاتي لرعايته الإفطار السنوي للمؤسسة الذي سيقام في ٢٦ اذار في مركز واجهة بيروت البحرية "البيال سابقا".

كما استقبل وفدا من "اتحاد العائلات البيروتية" برئاسة محيي الدين كشلي ووجّه الوفد دعوة للرئيس ميقاتي لرعاية افطار الاتحاد الذي سيقام في فندق فينيسيا الاثنين ١٨ اذار الجاري.