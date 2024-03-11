نازك الحريري مهنأةً بحلول رمضان: فرصة متجددة لتنقية قلوبنا

وقالت في بيان: " وقالت السيدة نازك رفيق الحريري " إن ما يحمله شهر رمضان الكريم من قِيمٍ إنسانية وروحية هو فرصة متجددة لتنقية قلوبنا من أي مشاعر قد تُوقظ الشقاق والفتنة بين الإخوة، ولتحصين نفوسنا بالأخلاق السمِحة والقدرة على التحاور والتقارب التي عمِل الرئيس الشهيد رفيق الحريري طول حياته على تثبيتها بين اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين".

كما أمِلت السيدة نازك رفيق الحريري بأن يكون الصبر الذي يتجلّى في أعظم صوره في هذه الأيام الكريمة مسلكًا للنفوس فنصبر على ما يصيب الوطن من آلام وأحزان ونتعالى على الجراح وعلى التجاذبات والخلافات ونضع جانبًا كل ما يفرقنا لنجتمع حول دولتنا ومؤسساتنا الشرعية، في كنف القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة العادلة والجامعة لأبنائها من دون تمييز أو تفرقة.