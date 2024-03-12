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الجديد تواكب المشهد في بعلبك بعد الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة .. لمتابعة البث المباشر:
2024-03-12 | 08:38
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الجديد تواكب المشهد في بعلبك بعد الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة .. لمتابعة البث المباشر:
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بعلبك
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