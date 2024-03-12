دمار في مكتب وزارة الصناعة في أنصار-بعلبك بعد الإستهداف الإسرائيلي والمستندات تتناثر على الأرض

وزير الصناعة للجديد: بعد استهداف مصلحة الصناعة الاقليمية في منطقة بعلبك الهرمل تم تحويل كل المعاملات الى مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع لتسيير شؤون الصناعيين