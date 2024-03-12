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مراسلة "الجديد": الصوت الذي سمع في البقاع ناتج عن تفجير صاروخ سقط جراء الغارة المعادية على بلدة سرعين - ضهور العيرون ولا غارات جديدة في البقاع
2024-03-12 | 11:39
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مراسلة "الجديد": الصوت الذي سمع في البقاع ناتج عن تفجير صاروخ سقط جراء الغارة المعادية على بلدة سرعين - ضهور العيرون ولا غارات جديدة في البقاع
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"الجديد":
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