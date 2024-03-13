بوحبيب سيتقدم بشكوى إلى مجلس الامن عقب الاعتداءات الاسرائيلية خلال اليومين الماضيين والتي استهدفت المدنيين في محيط بعلبك وقرى مجاورة

أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، الى الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى امام مجلس الامن الدولي، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ ١١ و١٢ آذار ٢٠٢٤، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، مما ادى الى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.