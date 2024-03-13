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محليات

بوحبيب سيتقدم بشكوى إلى مجلس الامن عقب الاعتداءات الاسرائيلية خلال اليومين الماضيين والتي استهدفت المدنيين في محيط بعلبك وقرى مجاورة

2024-03-13 | 03:48
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بوحبيب سيتقدم بشكوى إلى مجلس الامن عقب الاعتداءات الاسرائيلية خلال اليومين الماضيين والتي استهدفت المدنيين في محيط بعلبك وقرى مجاورة
بوحبيب سيتقدم بشكوى إلى مجلس الامن عقب الاعتداءات الاسرائيلية خلال اليومين الماضيين والتي استهدفت المدنيين في محيط بعلبك وقرى مجاورة

أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، الى الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى امام مجلس الامن الدولي، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ ١١ و١٢ آذار ٢٠٢٤، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، مما ادى الى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.

الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، مما يدل على رغبة اسرائيل بتوسيع الصراع وجرّ المنطقة بأكملها الى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا اعمال عدوانية، وتتحول الى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الاسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي.

بناء على ما تقدم، تحث وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وتطالب مجدداً بضرورة أدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضدّ لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية.
بوحبيب سيتقدم بشكوى إلى مجلس الامن عقب الاعتداءات الاسرائيلية خلال اليومين الماضيين والتي استهدفت المدنيين في محيط بعلبك وقرى مجاورة

محليات

عبدالله بوحبيب

مجلس الامن

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