نبيه عواضة يشرح تفاصيل اليوم التالي من الحــــ رب

أحال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اليوم، 50 محضر ضبط على القضاء سطرها مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، بحق مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيتها.



