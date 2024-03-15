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محليات

"الاخبار": "الخارجية" تسحب بند إقفال السفارات

2024-03-15 | 02:20
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&quot;الاخبار&quot;: &quot;الخارجية&quot; تسحب بند إقفال السفارات
"الاخبار": "الخارجية" تسحب بند إقفال السفارات

كان الاقتراح اثار جدلاً منذ طرحته وزارة الخارجية في آذار 2022 وقد تضمّن إغلاق 17 بعثة دبلوماسية

علمت صحيفة "الأخبار" أن بند إغلاق عددٍ من السفارات اللبنانية في الخارج سُحب من أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الثلاثاء المقبل، "بناءً على طلب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب قبل يومين".

 وبحسب الصحيفة فقد أثار الاقتراح جدلاً منذ طرحته الخارجية في آذار 2022، وتضمّن إغلاق 17 بعثة دبلوماسية. وبعد مماطلة، جرت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء في 12 كانون الثاني الفائت، وأُجّل البتّ فيه إلى 28 شباط الماضي، حين عادت "الخارجية" باقتراح "مخفّف" يتضمّن إغلاق ست بعثات، خمس منها في أميركا اللاتينية (تشيلي والأوروغواي والإكوادور والباراغواي والقنصلية في ريو دي جانيرو) إضافة إلى السفارة في ماليزيا. غير أنه لم يُبت في الاقتراح إلى أن طلب بو حبيب سحبه من الجلسة المقبلة.

ولم يُعرف ما إذا كانت "الخارجية" تعيد النظر في فكرة إقفال السفارات، أم أنّ الإرجاء جاء بسبب الخلاف بين بو حبيب ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وشعور الأول بأن الثاني يتعمّد التسويف في البتّ في الاقتراح.

"الاخبار": "الخارجية" تسحب بند إقفال السفارات

محليات

الخارجية اللبنانية

سفارات

بو حبيب

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