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محليات

لبنان يردّ رسميا على مبادرة فرنسية لوقف التصعيد مع إسرائيل

2024-03-15 | 17:19
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لبنان يردّ رسميا على مبادرة فرنسية لوقف التصعيد مع إسرائيل
لبنان يردّ رسميا على مبادرة فرنسية لوقف التصعيد مع إسرائيل

سلم وزير الخارجية اللبناني السفير الفرنسي في لبنان، الجمعة، رد بيروت على مبادرة باريس الرامية إلى وقف التصعيد بين حزب الله و"إسرائيل"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وقدمت فرنسا إلى لبنان و"إسرائيل" في كانون الثاني مبادرة لنزع فتيل التصعيد الحدودي.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: "استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.. وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية".

وتتعلق المبادرة، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، بتطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام (يونيفيل).

وأضافت الوكالة: "أتى الرد اللبناني أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان".

ونقلت عن بوحبيب قوله إن "مبادرة (فرنسا) فيها الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة وهناك نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث فيها".

وتنص المبادرة على انسحاب مقاتلي حزب الله وحلفائهم من مسافة تراوح بين عشرة إلى 12 كيلومترا من الحدود ووقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية.

كما تقترح إنشاء لجنة رباعية تضم فرنسا والولايات المتحدة و"إسرائيل" ولبنان لمراقبة وقف الأعمال العدائية.

وأضاف بوحبيب: "مهم لنا أن نتوصل إلى نوع من الاتفاق الذي يعطي الحدود الجنوبية الاستقرار الكامل والدائم".

لبنان يردّ رسميا على مبادرة فرنسية لوقف التصعيد مع إسرائيل

محليات

المبادرة الفرنسية

لبنان

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