الراعي في عظة الأحد: إنتخاب رئيس جمهوريّة يُعيد الثقة بلبنان ومؤسساته فكيف يُمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس؟

كتب النائب وضاح الصادق في تغريدة عبر إكس: "طالعنا نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية بخطاب سفيه ومتعال يسخر فيه من إرادة أهل بيروت من خلال شتم وتخوين ممثليهم في البرلمان، لا لشيء إلا لأنهم يرفضون استباحة بيروت واغراقها بفوضى السلاح غير الشرعي".
أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ "مكمن الأزمة السياسية عندنا مخالفة الدستور الذي هو مقدّس في العالم كله ولا يُمس، فالدستور هو فخر الأوطان وملجأ المواطن"، متسائلاً: "كيف يمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس؟ بانتخابه تعود الثقة بلبنان ومؤسساته".
بالفيديو - العدو الاسرائيلي يشن غارة على بلدة عيترون